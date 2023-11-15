Смаилов велел правительству выполнить приоритетное поручение президента
Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК 15 ноября призвал активнее поддерживать бизнес в расширении и создании новых предприятий, сообщает Zakon.kz.
В правительстве обсудили итоги социально-экономического развития за 10 месяцев 2023 года. Экономика страны, по словам премьер-министра, адаптировалась к непростым условиям и сохраняет темпы роста.
"По итогам 10 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 4,9%. Положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики".Алихан Смаилов
Выросли следующие отрасли:
- горнодобывающая, обрабатывающая, легкая промышленность;
- машиностроение;
- строительная отрасль;
- сектор услуг (торговля, связь, транспорт).
Алихан Смаилов назвал задачу по привлечению частных инвестиций приоритетной.
"Глава государства поставил задачу по каждому среднему предприятию расширить производство в два-три раза. Необходимо ответственным госорганам, акиматам совместно с Нацпалатой "Атамекен" принять конкретные меры по реализации данного поручения. В целом следует активнее поддерживать бизнес в вопросах расширения действующих производств и создании новых предприятий".Алихан Смаилов
Премьер-министр поручил до конца года сохранить траекторию роста экономики и обеспечить достижение всех целевых показателей.
Ранее заместитель председателя Национального банка Данияр Вагапов на заседании правительства РК 15 ноября объявил о замедлении годовой инфляции в Казахстане.
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