Смаилов велел правительству выполнить приоритетное поручение президента

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК 15 ноября призвал активнее поддерживать бизнес в расширении и создании новых предприятий, сообщает Zakon.kz.

В правительстве обсудили итоги социально-экономического развития за 10 месяцев 2023 года. Экономика страны, по словам премьер-министра, адаптировалась к непростым условиям и сохраняет темпы роста.

"По итогам 10 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 4,9%. Положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики". Алихан Смаилов

Выросли следующие отрасли:

горнодобывающая, обрабатывающая, легкая промышленность;

машиностроение;

строительная отрасль;

сектор услуг (торговля, связь, транспорт).

Алихан Смаилов назвал задачу по привлечению частных инвестиций приоритетной.

"Глава государства поставил задачу по каждому среднему предприятию расширить производство в два-три раза. Необходимо ответственным госорганам, акиматам совместно с Нацпалатой "Атамекен" принять конкретные меры по реализации данного поручения. В целом следует активнее поддерживать бизнес в вопросах расширения действующих производств и создании новых предприятий". Алихан Смаилов

Премьер-министр поручил до конца года сохранить траекторию роста экономики и обеспечить достижение всех целевых показателей.

Ранее заместитель председателя Национального банка Данияр Вагапов на заседании правительства РК 15 ноября объявил о замедлении годовой инфляции в Казахстане.

