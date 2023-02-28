В Лисаковске подозреваемую в убийстве супруга поместили в психбольницу

В городе Лисаковск Костанайской области супругу подозревают в убийстве мужа. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, женщина помещена в психиатрическую больницу.

По данным полиции, 23 февраля к правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о том, что она четыре месяца не видит своего брата. По ее словам, он не отвечает на звонки и место нахождение его не известно.

"При выезде по месту жительства следственно-оперативной группы обнаружен труп 50-летнего пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти". Пресс-служба ДП Костанайской области

В результат, как уточнили в полиции, задержана 51-летняя супруга, которая помещена в психиатрическую больницу в связи с неадекватным поведением.

"Начатого досудебного расследования по ч. 3 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Пресс-служба ДП Костанайской области

27 февраля стали известны подробности жестокого убийства сотрудницы акимата Актюбинской области. По словам коллег, женщину изуродовали до неузнаваемости. Есть версия, что предполагаемый убийца и жертва были знакомы. В интересах следствия полиция никаких подробностей не разглашает.