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События

Жестокое убийство продавщицы: в Сарани поймали подозреваемого

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 13:59 Фото: Zakon.kz
Полиция задержала подозреваемого в убийстве продавщицы в городе Сарани, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Карагандинской области, его поймали вечером 22 января.

"В результате проведенных оперативных мероприятий по факту убийства 27-летней жительницы города Сарани вечером задержан подозреваемый. Следственной группой ДП Карагандинской области 50-летний мужчина взят под стражу. Следственные мероприятия продолжаются", – рассказали в полиции.

22 января в соцсетях появились кадры из магазина, на которых продавец вступила в схватку с вооруженным грабителем и была убита. По данным местных СМИ, женщину звали Гульстан, ей было 27 лет. У нее было двое детей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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