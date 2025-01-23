Жестокое убийство продавщицы: в Сарани поймали подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого в убийстве продавщицы в городе Сарани, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Карагандинской области, его поймали вечером 22 января.

"В результате проведенных оперативных мероприятий по факту убийства 27-летней жительницы города Сарани вечером задержан подозреваемый. Следственной группой ДП Карагандинской области 50-летний мужчина взят под стражу. Следственные мероприятия продолжаются", – рассказали в полиции.

22 января в соцсетях появились кадры из магазина, на которых продавец вступила в схватку с вооруженным грабителем и была убита. По данным местных СМИ, женщину звали Гульстан, ей было 27 лет. У нее было двое детей.