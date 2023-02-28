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Названы самые влиятельные паспорта в мире

Названы самые влиятельные паспорта в мире Фото: freepik
Рейтинг Passport Index указал на самые "сильные" паспорта. Граждане, проживающие в этих странах, могут передвигаться по миру без виз, сообщает Zakon.kz.

Самым сильным оказался паспорт, принадлежащий гражданам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Они могут свободно посещать 123 страны.

Далее следуют европейские страны: 

  • Швеция, Германия, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Австрия, Швейцария.

Сильным паспортом также стал паспорт Южной Кореи. 

Россия расположилась на 37-м месте.

Казахстан в этом рейтинге занял 54-е место, потеряв одну позицию. В прошлом году Казахстан был на 53-м месте. 

Казахстанцы могут посещать без визы: ОАЭ, Турцию, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Суринам, Сент-Винсент и Гренадины, Сербию, Россию, Филиппины, территорию Палестины, Оман, Намибию, Монтенегро, Монголию, Молдову, Микронезию, Малайзию, Кыргызстан, Иран, Гонконг, Гаити, Грузию, Гамбию, Эквадор, Доминиканскую Республику, Доминику, Коста-Рику, Колумбию, Бразилию, Беларусь, Барбадос, Азербайджан, Армению, Аргентину, Антигуа и Барбуда, Албанию.

17 января АО "НК "Kazakh Tourism" прокомментировало позиции Казахстана в международных рейтингах туризма. В одном из исследований о лучших странах для туризма Казахстан оказался на предпоследнем месте

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