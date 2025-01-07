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Туризм

Казахстан обогнал Таиланд в рейтинге самых "сильных" паспортов мира

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 17:23 Фото: gov4c.kz
Опубликован свежий рейтинг самых "сильных" паспортов мира Global Passport Power Rank 2025. Его формируют исходя из возможностей безвизового въезда или получения визы в той или иной стране, сообщает Zakon.kz.

В этот раз Казахстан оказался на 52-ой строчке из 95, между Гайаной и Таиландом.

С нашим паспортом можно посетить без визы 46 государств, в 50 – получить визу прямо на границе. А вот для оставшихся 102 стран потребуется оформлять документы заранее. Таким образом, показатель мобильности у казахстанского паспорта – 95 баллов.

Возглавляет рейтинга – ОАЭ, которые набрали рекордные 180 баллов. Это значит, что виза жителям Объединенных Арабских Эмиратов не требуется для посещения 133 стран.

На втором месте – Испания, у которой 179 баллов. На третьем – сразу 14 европейских стран: Финляндия, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Португалия, Швейцария, Норвегия, Греция и Ирландия.

Замыкают рейтинг Сирия, Афганистан, Ирак и Сомали.

Ранее стало известно, что в 2024 году изготовлено 1 488 308 паспортов граждан Республики Казахстан – это рекордное количество за 30 лет.

Андрей Дюсупов
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