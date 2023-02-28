Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Задержан координатор провокационных атак на журналистов в Казахстане

Задержан координатор провокационных атак на журналистов в Казахстане Фото: pixabay
Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", ст. 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", ст. 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и ст. 293 "Хулиганство" УК РК.

Как отметили в ведомстве, в Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев.

"По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение "заказов" в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций". Пресс-служба МВД 

В целом указанной группой совершены свыше 30 провокаций против Вадима Борейко, Гульнары Бажкеновой, Гульжан Ергалиевой, Самал Ибраевой и других представителей масс-медиа.

Как заявили в МВД РК, это – поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки.


"Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации Президента РК и проводимых им демократических реформ". Пресс-служба МВД 

Подозреваемый водворен в ИВС. В интересах следствия иные сведения не разглашаются.

В октябре 2022 года в редакцию "Орда" прислали свиную голову, в пасть которой была вложена порванная фотография главного редактора Гульнары Бажкеновой.

14 января Динара Егеубаева опубликовала кадры в своем Instagram со сгоревшей машиной. 15 января полицейские задержали пять человек, подозреваемых в поджоге авто.

19 января в Алматы неизвестные залили монтажной пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко. Журналист предположил, что дверь хотели блокировать, а затем поджечь.

Читайте также

Четверо погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Атырауской области

В Иране расследуют случаи отравления школьниц

Трое студентов отравились угарным газом в вузе Костаная

Анастасия Стативкина
МВД РК СМИ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления