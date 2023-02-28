Задержан координатор провокационных атак на журналистов в Казахстане

Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", ст. 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", ст. 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и ст. 293 "Хулиганство" УК РК.

Как отметили в ведомстве, в Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев.

"По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение "заказов" в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций". Пресс-служба МВД

В целом указанной группой совершены свыше 30 провокаций против Вадима Борейко, Гульнары Бажкеновой, Гульжан Ергалиевой, Самал Ибраевой и других представителей масс-медиа.

Как заявили в МВД РК, это – поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки.





"Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации Президента РК и проводимых им демократических реформ". Пресс-служба МВД

Подозреваемый водворен в ИВС. В интересах следствия иные сведения не разглашаются.

В октябре 2022 года в редакцию "Орда" прислали свиную голову, в пасть которой была вложена порванная фотография главного редактора Гульнары Бажкеновой.

14 января Динара Егеубаева опубликовала кадры в своем Instagram со сгоревшей машиной. 15 января полицейские задержали пять человек, подозреваемых в поджоге авто.



19 января в Алматы неизвестные залили монтажной пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко. Журналист предположил, что дверь хотели блокировать, а затем поджечь.