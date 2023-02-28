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Казахстан планирует продлить запрет на вывоз угля еще на полгода

В Казахстане планируют продлить вывоз угля еще на 6 месяцев Фото: МИИР РК
МИИР РК подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный; лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата", - говорится в документе.

Как поясняется, запрет вводится для исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора.

Целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан была поддержана на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 22 февраля 2023 года, - поясняют в МИИР.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 14 марта.

В сентябре 2022 года МИИР ввел временный запрет на вывоз угля из РК автомобильным транспортом сроком на полгода.

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