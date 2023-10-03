Запрет на вывоз угля из Казахстана продлят еще на полгода

Министерство промышленности и строительства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита", сообщает Zakon.kz.

В тексте проекта говорится:

Ввести запрет на вывоз с территории РК сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный; лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.

В случае принятия запрет будет распространяется на правоотноошения, возникшие с 26 ноября 2023 года.

В пояснительной записке сказано, что запрет вводится в целях обеспечения углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 октября 2023 года.

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