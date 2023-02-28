Министр здравоохранения о графике: Работаем в выходные

Фото: primeminister.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният в преддверие 8 марта рассказала о рабочем графике и о том, как часто она работает в выходные, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства РК Ажар Гиният отметила, что у госслужащих ненормированный рабочий день. "Вообще в госслужбе не делят женщин и мужчин. Есть госслужащие, перед которыми поставлены определенные задачи, мы выполняем свою работу. Я работаю, и мне не тяжело работать. Может быть с 8:00 до 21:00-22:00. Работаем и в выходные. Если поставленные задачи выполнены, то можно отдыхать в выходные. А если работы много, то надо работать". Ажар Гиният Журналисты попросили ее пожелать что-нибудь казахстанкам в преддверие Международного женского дня. "Я всем казахстанским женщинам желаю здоровья. А чтобы быть здоровыми, надо своевременно проходить профилактические осмотры. Сегодня это можно сделать в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и медстрахования. Очень прошу беречь себя, уделять внимание и слушать свой организм. Если есть симптомы, то надо немедленно обратиться к врачам". Ажар Гиният Кроме Ажар Гиният в правительстве есть еще два министра-женщины: Тамара Дуйсенова - министр труда и социальной защиты населения и Зульфия Сулейменова - министр экологии и природных ресурсов. Раннее Гиният рассказала о ходе строительства первого протонного центра в Центральной Азии.

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