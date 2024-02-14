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Новый министр здравоохранения об Ажар Гиният: Не можем сейчас раскидываться ценными кадрами

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова, Ажар Гиният, правительство, назначение Фото: senate.parlam.kz, primeminister.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, что намерена пригласить свою предшественницу Ажар Гиният на новую должность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у нового министра здравоохранения, что будет с Ажар Гиният после того, как она покинула кресло главы ведомства.

"Мы не можем сейчас раскидываться ценными кадрами. Ажар Гиниятовна имеет колоссальный опыт административной работы в системе здравоохранения, однозначно ее опыт будет использован нами. Думаю, скоро вы узнаете, на какой именно участок работы придет Ажар Гиниятовна", – сказала в ответ Акмарал Альназарова.

Однако она не сказала, на какую именно позицию ее хотят пригласить.

"Какая конкретно должность – пока неизвестно. Но однозначно это будет система здравоохранения, ее опыт нам нужен. Она сейчас отдыхает, мы с ней каждый день на связи", – заявила министр.

6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Акмарал Альназарову новой главой Минздрава. Ранее она занимала кресло сенатора.

7 февраля заместитель премьер-мирнитсра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова объяснила отставку Ажар Гиният.

8 февраля новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Сената  высказалась о своей предшественнице на этом посту Ажар Гиният. 

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