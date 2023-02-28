В каких случаях микрофинансовые организации могут лишиться лицензии
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Первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов 28 февраля в СЦК рассказал, в каких случаях микрофинансовые организации могут лишиться лицензии, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Нурлан Абдрахманов сообщил, что были приняты меры по ограничению доли проблемных кредитов.
"Мы ввели норматив 20% – это все кредиты, выданные МФО, независимо от того, учитываются ли они на балансе или вне их баланса, но они не должны превышать 20%. В последующем мы планируем ужесточение данного требования. Мы будем внимательно следить за ситуацией. При появлении признаков новых рисков данные требования будут ужесточаться". Нурлан Абдрахманов
Данный норматив, по его словам, не какая-то формальность, он является пруденциальным нормативом.
"В случае нарушения этого ограничения количественного к МФО будет применена мера вплоть до отзыва лицензии. МФО сейчас лицензируются, и в случае нарушений мы отзываем лицензию. Это означает фактически прекращение деятельности субъекта". Нурлан Абдрахманов
Ранее он предложил ввести уголовную ответственность для коллекторов в Казахстане.
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