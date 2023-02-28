Ввести уголовную ответственность для коллекторов предлагают в Казахстане

Первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов 28 февраля в СЦК рассказал, почему они предлагают ужесточить административную и ввести уголовную ответственность для коллекторов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Абдрахманов выступил за дальнейшее ужесточение отраслевого законодательства, регулирующего деятельность коллекторов.

"Мы считаем, что необходимы дополнительные ужесточения, поэтому у нас уже подготовлен блок законодательных поправок по коллекторам, именно в части усиления их административной и уголовной ответственности. Административную ответственность предлагается повысить более чем в два раза. Уголовной ответственности не было для работников коллекторских агентств, и мы предлагаем ее ввести". Нурлан Абдрахманов

Он отметил, что законодательные поправки были подготовлены, они согласованы с правительством, участниками рынка.

"Мы поправки вынесли в Мажилис и надеемся, что в новой сессии Парламент их рассмотрит. Мы также разработали поправки, законодательные акты, направленные на то, чтобы ограничить передачу проблемных кредитов от банков и МФО в коллекторские организации. Сейчас коллекторы могут проводить два вида деятельности – оказывать услуги по взысканию и приобретать кредиты у банков и МФО. По второму направлению мы разработали такое ужесточение. Цель этого ужесточения в том, что банк или МФО на своей стороне провели всю работу по реструктуризации и, в случае уже невозможности, передали этот кредит коллектору". Нурлан Абдрахманов

Спикер заявил, что такие меры предлагаются в связи с тем, что очень много обращений, недовольств граждан работой коллекторов.



"Мы все эти обращения анализируем, проверяем, проводим документальные проверки, где необходимо с выходом на место. И мы поняли, что здесь законодательство, которое было принято в начале, оно было достаточно либерально. То есть это был рамочный закон, который обозначал виды проводимой деятельности, но недостаточно были урегулированы и определены требования именно ограничительные, в части запретительных мер. То есть что является недобросовестной практикой". Нурлан Абдрахманов

Он также указал на то, что на рынке было очень много участников, которые вели незаконные методы взыскания долга.

"За два последних года мы достаточно жестко подходили в отношении надзора коллекторских организаций. Была прекращена деятельность порядка 37 субъектов коллекторского рынка. Законодательно мы в 2021 году ввели определенные ограничения в части обязательной аудиофиксации взаимодействия заемщика, ввели запрет на взаимодействие коллектора с третьими лицами – работодателями, родственниками. Это все было ограничено". Нурлан Абдрахманов

О том, что запрещено делать коллекторам в отношении должников, можно прочитать здесь.

Ранее заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Кайрат Миятов напомнил, что 3 марта начнется прием заявок на проведение банкротства физлиц. В связи с этим он призвал граждан не создавать ажиотаж и принимать взвешенное решение.

Новость по теме Как будет работать закон о банкротстве физлиц

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" и сопутствующие поправки глава государства подписал 30 декабря 2022 года.