Минэкологии о слушаниях по строительству АЭС: Мы сами узнали из СМИ

Никаких проектных решений по строительству в Казахстане атомной электростанции у Минэнерго нет, а проводимые ими общественные слушания не являются частью процедуры принятия решения, заверили в Министерстве экологии и природных ресурсов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос об организованных Минэнерго слушаниях по поводу атомной станции подняла на встрече руководства МЭПР с членами Общественного совета председатель ОО "Эком" Светлана Могилюк.



"Не тот статус государственного органа (у Минэнерго, – Прим. ред). Должен уполномоченный орган объявлять о слушаниях. Не было базовой информации, не была должным образом оповещена общественность. Это нарушает принцип Орхусской конвенции "начинать общественное обсуждение на самой ранней стадии принятия решений". Светлана Могилюк

Как заявили в МЭПР, они сами не организовывали никаких слушаний по АЭС и не знали о том, что их инициирует Минэнергетики. Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов отметил, что механизм принятия решения по строительству такого объекта, как АЭС, четко прописан в Орхусской конвенции, и все процедуры будут соблюдены.

"Мы, так же, как и общественность, узнали из СМИ о предполагаемых слушаниях, связались с Минэнергетики. У МЭ было намерение посмотреть мнение общественности по расположению участка (для АЭС), "затравка", так сказать. Никакого проекта еще нет. Может, это и неплохо – предварительно "почувствовать температуру". Зулфухар Жолдасов

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова подробнее рассказала о процедуре обсуждения вопроса АЭС. Сначала должен пройти скрининг, затем первые общественные слушания согласно процедурам, которые установлены экологическим законодательством. На этапе ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду. – Прим. ред.) также проводятся слушания в рамках соответствующих процедур. Далее следует получение экологического разрешения.

"У Минэнерго нет никаких проектных решений, они просто хотели проконсультироваться о возможности в принципе (строительства АЭС в Казахстане. – Прим. ред.). О проектных решениях речи не идет". Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова

Орхусская конвенция, или Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, ратифицирована Казахстаном в 2000 году.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане обсуждается не первый год. В сентябре 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстану нужна атомная энергостанция.

В Минэнерго в свою очередь заверили, что при выборе места для АЭС учтут сейсмическую активность.