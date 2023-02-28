Иле-Алатауский государственный национальный природный парк предупредил туристов о возможном сходе лавин, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим туристам запретили посещение пещеры ледника Богдановича в горах Алматы.

По данным ДЧС Алматы, внутри ледяного грота на стенках имеются многочисленные трещины.

"Давление значительной массы отложений ледника в виде больших обломков скал на ледовый грот не исключает возможности его обрушения и разрушения при сейсмическом воздействий, при повышении температурного фона и других природных факторах", – говорится в сообщении.

Также о лавинной опасности предупредили в ДЧС Алматинской области:

"В горах Алматинской области с 1 по 6 марта 2023 года сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности".

В ведомстве уточнили, что на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

"В основном, сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

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