Госсекретарь США поблагодарил Казахстан за юрты нерушимости в Украине

Госсекретарь США Энтони Джон Блинкен на пресс-конференции в Астане поблагодарил Казахстан за установку юрт нерушимости в Киеве и Буче, где "украинцы могут найти тепло и передышку от войны", сообщает Zakon.kz.

Блинкен подчеркнул, что Казахстан может определять свое будущее, особенно сейчас, когда мы отмечаем год с полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы приветствуем и благодарим Казахстан за то, что он продолжает принимать более 200 тысяч российских гражданских. И за предоставление одежды, медикаментов, другой гуманитарной помощи Украине, включая создание юрт нерушимости в Киеве, Буче, где украинцы могут найти тепло и передышку от войны". Энтони Джон Блинкен

Он добавил, что США решительно поддерживают программу реформ, объявленную Касым-Жомартом Токаевым, и ожидают с нетерпением дополнительных конкретных шагов для ее реализации - участие общественности, повышение подотчетности правительства, борьба с коррупцией, введение ограничений на президентские сроки.

"Эти реформы являются важной причиной того, что иностранные инвесторы, в том числе и США, обращаются к Казахстану. И мы были одним из первых государств, которые это сделали, и продолжаем вливать в экономику более 50 млрд долларов с 1991 года. Мы стремимся к укреплению нашего экономического сотрудничества не только для усиления развития возможности внутри Казахстана, но и для укрепления связи во всей Центральной Азии, например, для содействия диверсификации энергетических и экспортных маршрутов и других инвестиций". Энтони Джон Блинкен

Также он отметил, что Казахстан продолжает оставаться ценным партнером по ключевым глобальным вопросам: сокращение распространение ядерного оружия путем демонтажа ракет советской эпохи, вклад в важные миротворческие миссии от Ливана до Мали, исследования галактики посредством космического сотрудничества, репатриация и реабилитация 600 иностранных боевиков террористов и членов их семей. Он поблагодарил Казахстан за лидерство в Центральной Азии и проведение министерской встречи в формате C5+1.

О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.

Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.