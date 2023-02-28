После землетрясения в Турции возможно распространение холеры – врач

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о том, что землетрясения в Турции привели к нарушению работы систем канализации и водоочистки, из-за чего в регионе возможно распространение холеры, сообщает Zakon.kz.

По его словам, подобные ситуации часто возникают в зонах стихийного бедствия.

"Зачастую в зонах стихийного бедствия возникает холера, потому что люди вынуждены употреблять воду, которая не проходит очистку. И если это вода из стоячего водоема, то там высока вероятность того, что размножатся вибрионы холеры. А с учетом того, что часть населения переносит холеру в стертой форме и не обращается к врачу, они могут распространять заболевание и дальше", – пояснил "Известиям" специалист.

Эксперт отметил, что так как Турция – теплая страна, в пресных водоемах есть все условия для размножения холерных вибрионов. Кроме того, природные очаги холеры в 2021 и 2022 годах зафиксированы в нескольких странах, в том числе в Сирии, которая граничит с Турцией.

"В результате землетрясений нарушена система канализации и система водоочистки, часть госпиталей также разрушены, а врачи заняты спасением людей, попавших под завалы. При этом геополитическая ситуация и наличие беженцев еще больше повышают риски нарушения санитарных норм, использования загрязненной воды и распространения холеры. Таким образом, случаи заражения холерой возможны, но вряд ли стоит ожидать эпидемии", – добавил Поздняков.

Холера – это острая инфекционная болезнь кишечника, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Болезнь передается через контакт с загрязненной водой или пищей и проявляется сильными диарейными симптомами, то есть жидким стулом, рвотой и обезвоживанием. Холера может привести к серьезным осложнениям, таким как острая почечная недостаточность и даже смерти.



Ранее ВОЗ предупредила о возможном быстром распространении холеры. Такие предупреждения появились после того, как за неделю три страны заявили о вспышках болезни.

