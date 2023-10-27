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Врач рассказал, сколько раз в год можно болеть ОРВИ

Врач рассказал, сколько раз в год можно болеть ОРВИ Фото: pixabay
Российский врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что нормально болеть ОРВИ до шести раз за год, но не более, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", более частые случаи заболевания вирусными инфекциями являются показателем ослабленного иммунитета и требуют обращения к медикам.

Инфекционист добавил, что самыми восприимчивыми к заражению респираторными инфекциями являются маленькие дети и пожилые люди. Но сильнее всего рискуют пострадать от последствий ОРВИ не они, а люди с хроническими проблемами, ослабляющими иммунитет. В числе таких проблем врач назвал ВИЧ, эндокринные заболевания, сосудистые патологии, болезни легких (например, бронхиальная астма или ХОБЛ).

"Большинство осложнений при ОРВИ связаны с активацией патогенной флоры. При сниженном иммунитете после респираторной инфекции патогенная флора может активироваться и вызывать уже вторичные бактериальные проблемы", – рассказал Андрей Поздняков.

Врач обратил внимание на то, что при лечении ОРВИ нередко совершаются похожие ошибки. Наиболее распространенными он назвал неправильное сбивание температуры, а также неверное применение противокашлевых препаратов, сосудосуживающих средств, использование антибиотиков.

Ранее специалисты раскрыли секреты сохранения здоровья и энергии: иммунитет в осенний период.

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