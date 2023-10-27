Врач рассказал, сколько раз в год можно болеть ОРВИ
Как пишут "Известия", более частые случаи заболевания вирусными инфекциями являются показателем ослабленного иммунитета и требуют обращения к медикам.
Инфекционист добавил, что самыми восприимчивыми к заражению респираторными инфекциями являются маленькие дети и пожилые люди. Но сильнее всего рискуют пострадать от последствий ОРВИ не они, а люди с хроническими проблемами, ослабляющими иммунитет. В числе таких проблем врач назвал ВИЧ, эндокринные заболевания, сосудистые патологии, болезни легких (например, бронхиальная астма или ХОБЛ).
"Большинство осложнений при ОРВИ связаны с активацией патогенной флоры. При сниженном иммунитете после респираторной инфекции патогенная флора может активироваться и вызывать уже вторичные бактериальные проблемы", – рассказал Андрей Поздняков.
Врач обратил внимание на то, что при лечении ОРВИ нередко совершаются похожие ошибки. Наиболее распространенными он назвал неправильное сбивание температуры, а также неверное применение противокашлевых препаратов, сосудосуживающих средств, использование антибиотиков.
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