На Майорке объявили "красный" уровень опасности из-за снегопада

На острове Майорка выпал снег. В регионе объявили "красный" уровень погодной опасности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily mail, шторм "Джульеттa" принес небывалые осадки на территорию курортного острова. Сугробы уже достигли полуметра, но синоптики прогнозируют такое количество осадков в ближайшее время. Некоторые населенные пункты остались без электричества, местами температура опустилась до нуля градусов.

Также из-за непогоды на Майорке прервалось регулярное автобусное сообщение между городами, образовались многокилометровые пробки из желающих перебраться в места потеплее.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 11 областях страны на 1 марта.