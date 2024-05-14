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Парламент Грузии объявил красный уровень опасности

Парламент Грузии объявил красный уровень опасности, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 18:59 Фото: Wikipedia
Парламент Грузии вводит красный уровень опасности после голосования по законопроекту об иноагентах, сообщает Zakon.kz.

Здание парламента должны покинуть все сотрудники, сообщает Telegram-канал "Новости – Грузия".

На площади Свободы выстроились спецназ и водометы. Депутаты, проголосовавшие по закону, покинули здание, а полиция начала точечные задержания активистов.

Днем 14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении.

За проголосовали 84 депутата, против – 30.

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Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, которая выступает против принятия законопроекта.

11 мая в Грузии прошла самая массовая акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. На митинг пришли несколько тысяч человек. Демонстрация закончилась из-за проливного дождя.

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