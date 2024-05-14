Парламент Грузии объявил красный уровень опасности
Здание парламента должны покинуть все сотрудники, сообщает Telegram-канал "Новости – Грузия".
На площади Свободы выстроились спецназ и водометы. Депутаты, проголосовавшие по закону, покинули здание, а полиция начала точечные задержания активистов.
Днем 14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении.
За проголосовали 84 депутата, против – 30.
Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, которая выступает против принятия законопроекта.
11 мая в Грузии прошла самая массовая акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. На митинг пришли несколько тысяч человек. Демонстрация закончилась из-за проливного дождя.