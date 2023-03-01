Все выезды из Астаны закрыты из-за непогоды

В Астане закрыто движение для всех видов транспорта за пределы города во всех направлениях, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в "КазАвтоЖол", это связано с ухудшением погодных условий.

Уточним, что также с 00:45 из-за гололеда закрыто движение на участке трассы Кызылорда-Павлодар от поселка Шидерты до границы Карагандинской области.

Полицейские призвали воздержаться от дальних поездок.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 11 областях страны на 1 марта.

