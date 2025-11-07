#Народный юрист
События

Какие дороги в Казахстане закрыты из-за непогоды

закрыты дороги из-за непогоды, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 22:46 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта в Павлодарской области, а также на четырех участках автодороги республиканского значения в трех областях, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в МЧС РК, частично закрыты дороги в Акмолинской, Карагандинской областях и области Абай.

"Водителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, воздержаться от поездок на дальние расстояния и следить за обновлением информации о состоянии дорог", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами упал в кювет на трассе Кызылорда – Караганда – Шидерты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
