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Какой ущерб понесет экономика Турции от землетрясений

Какой ущерб понесет экономика Турции от землетрясений Фото: Twitter.com/WorldBank
Около 34,2 млрд долларов потеряла экономика Турции из-за мощных землетрясений. Однако, как считают специалисты Всемирного банка, эта сумма может еще вырасти из-за продолжающихся афтершоков, сообщает Zakon.kz.

"Два очень сильных землетрясения, произошедших 6 февраля, нанесли Турции прямой физический ущерб в размере $34,2 млрд, что эквивалентно 4% ВВП страны в 2021 году", – говорится в сообщении Всемирного банка.

ТАСС также сообщает, что восстановление и ликвидация последствий бедствия могут обойтись Турции еще дороже.

"В докладе также признается, что затраты на восстановление и реконструкцию будут гораздо больше, возможно, в два раза, и что потери ВВП, связанные с экономическими нарушениями, также добавятся к стоимости землетрясений", – поясняет организация.

Как сообщали ранее, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Согласно последним данным, погибли более 45 тысяч человек.

Турецкие власти сообщили, что после крупных землетрясений в начале февраля на юго-востоке страны произошло еще почти 10 тыс. афтершоков.

А буквально 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение. Магнитуда колебаний составила 5,6. Из-за подземных толчков 29 зданий, которые были ранее повреждены. Число пострадавших к вечеру понедельника выросло до 110, погиб один человек. 32 человека спасены из завалов.

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