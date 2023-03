Какой ущерб понесет экономика Турции от землетрясений

"Два очень сильных землетрясения, произошедших 6 февраля, нанесли Турции прямой физический ущерб в размере $34,2 млрд, что эквивалентно 4% ВВП страны в 2021 году", – говорится в сообщении Всемирного банка.

The two massive earthquakes on February 6 caused an estimated $34.2 billion in direct physical damages in #Türkiye. That's the equivalent of 4% of the country’s 2021 GDP. Learn more in an assessment by @WorldBank and @GFDRR: https://t.co/YPXrpE0k6w pic.twitter.com/K70XIusht0