32 человека спасены из завалов после нового землетрясения в Турции

Общее число пострадавших выросло до 110 человек, погибшим, по прежнему, считается один, сообщает Zakon.kz.

Новое землетрясение в турецкой Малатье произошло в понедельник, 27 февраля. Магнитуда колебаний составила 5,6. Из-за подземных толчков разрушены 29 зданий, которые были ранее повреждены, пишет Anadolu Agency со ссылкой на Агентство по управлению стихийными бедствиями Турции.

Число пострадавших к вечеру понедельника выросло до 110, погиб один человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Землетрясение, которое произошло около полудня по местному времени, ощущалось сразу в нескольких провинциях страны. Это один из 10 282 афтершоков, которые сотрясли Турцию после разрушительного землетрясения, которое случилось утром 6 февраля в Турции и Сирии. По последним данным турецких властей, подземные толчки унесли жизни более чем 44 тысяч человек. Магнитуда составила 7,7.

В Турции продолжаются работы по ликвидации последствий стихии, Казахстан оказывает помощь. Жители Казахстана организовали сборы помощи. Кроме того, для согрева и ночлега в Турцию были направлены 84 юрты и готовятся еще 100.



