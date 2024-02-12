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Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане

Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане Фото: Zakon.kz
Сейсмологи прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о разрушительных землетрясениях в Казахстане 14-15 февраля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, ежегодно в Казахстане фиксируют до 10 тыс. сейсмических событий.

Только в 2023 году в Алматы и Алматинской области зафиксировали 671 сейсмическое событие.

"То, что озвучивают эксперты, псевдосейсмологи, у нас чуть ли не ежедневно происходят сейсмособытия. Касательно прогнозов, что после 14 февраля ожидаются сильные разрушительные землетрясения на территории Казахстана: мы не знаем, на что ссылаются блогеры, какие-то сны они видят, употребляют какие-то вещества – это сложный вопрос. Ежедневно мы обрабатываем около 200 параметров, ведутся мониторинги, на основе которых и основываются наши прогнозные заключения. В текущем году сильных разрушительных землетрясений на территории Алматинского прогностического полигона не ожидается", – заявил Даулет Сарсенбаев.

Отметим, в своих прогнозах "эксперты" ссылаются на повышенную солнечную активность в период с середины февраля. Заместитель директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований по науке Нурсарсен Узбеков прокомментировал эти предположения.

"Вопрос влияния солнечной активности на сейсмичность земли это не ново, разными специалистами и сейсмологами давно изучается. Тот момент, о котором говорит псевдоэксперт, что за счет солнечной вспышки могут быть катастрофические землетрясения на территории Алматы, это спорный момент. По данным нашего института, 14-15 февраля будет вспышка класса Х3.3. Но 1 января нынешнего года была зафиксирована еще мощнее вспышка, но она была неэффективной, вне траектории орбиты Земли. Поэтому это необоснованно. В годы солнечной активности такие вспышки происходят еженедельно по 3-4 раза, но это не значит, что еженедельно будет происходить движение тектонических плит и после землетрясение", – объяснил Нурсарсен Узбеков.

Ранее сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям на 2024 год.

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