В Японии зарегистрировали наименьшее количество рождений за 123 года

Число новорожденных в Японии сократилось до 799 728 в 2022 году, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году. Число смертей выросло на 8,9% до 1,58 млн, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году в Японии родилось меньше всего детей за всю ее историю. Это продолжает семилетний спад, который еще больше усугубляет проблемы быстро стареющего общества, сообщает South China Morning Post.



Число новорожденных в 2022 году сократилось до 799 728, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году. Число смертей за тот же период выросло на 8,9% до 1,58 миллиона.

Отсутствие рождений означает, что в ближайшие годы в Японии будет меньше рабочей силы и меньше налогоплательщиков для поддержания третьей по величине экономики в мире. Растущие расходы на уход за пожилыми гражданами, которые составляют большую долю населения, чем в любой другой стране, истощают казну.

"Мы признаем, что падение рождаемости – это критическая ситуация. Насколько я понимаю, различные факторы тесно переплетаются между собой, не позволяя людям реализовать свои надежды на брак, рождение и воспитание детей". Заместитель главного секретаря Кабинета министров Йошихико Исодзаки

Премьер-министр Фумио Кисида сделал поддержку детей и их семей одним из приоритетов в политике. По словам Исодзаки, к июню правительство изложит свою политику в отношении детей и их воспитания и представит рамочную программу по удвоению выделяемого на эти цели бюджета.



Правительство выделило 35,2 млрд долларов из бюджета 2023 финансового года на новое агентство, занимающееся детьми и их семьями.

Считается, что изменения в образе жизни, вызванные пандемией, и растущая тенденция японцев вступать в брак позже или не вступать вообще усугубили снижение рождаемости.

"На снижение числа рождений в 2022 году, вероятно, повлияло сокращение числа браков в 2020 году из-за прихода пандемии, учитывая, что во многих случаях первый ребенок рождается через два года после вступления в брак. Женщины, в частности, меньше хотят иметь детей. Наряду с экономическими условиями и условиями занятости необходимо улучшить проблему гендерного разрыва, который ложится тяжелым бременем на женщин в таких областях, как воспитание детей". Старший научный сотрудник Японского исследовательского института Такуми Фудзинами

Согласно последним данным, без учета детей, родившихся у иностранных родителей, приблизительное число рождений – в том числе у японских граждан, проживающих за рубежом, – составляет около 770 тыс.

Соседи Японии сталкиваются с аналогичными демографическими проблемами.

В 2022 году население Китая сократилось впервые за 60 лет. В конце прошлого года в стране проживало 1,41 миллиарда человек, что на 850 тыс. меньше, чем годом ранее.

Коэффициент рождаемости в Южной Корее, самый низкий в мире на протяжении многих лет, снизился до 0,78 ребенка на одну женщину в 2022 году.