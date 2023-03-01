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Казахстанский школьник изобрел робота-спасателя

Казахстанский школьник изобрел робота-спасателя Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
В Таразе ученик 9 класса средней школы №7 Вячеслав Кузьмин изобрел робота, который помогает спасать людей во время пожара.

Робот получил имя "Темір-Батыр", что в переводе с казахского означает "железный герой". Он тушит пламя во время пожара и ищет человека, оставшегося в густом дыму.

"Робот снабжен рычагом для преодоления препятствий и камерой. Им можно управлять удаленно, видеть место возгорания через камеру, с помощью ультразвукового прибора определять, где возник пожар и есть ли там люди. Внутри робота установлены два бака. В зависимости от ситуации они наполняются пеной либо водой. Распылять жидкость можно на расстояние до 5 метров", – рассказал школьник.


Он собирается представить свое изобретение специалистам МЧС по Жамбылской области. В планах также получение патента и дальнейшее совершенствование робота.

Ранее в Туркестанской области студент собрал уникальный автомобиль. Он работает на солнечных батареях. Ему достаточно постоять на солнце, и он может ехать. 

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