Казахстанский школьник изобрел робота-спасателя

В Таразе ученик 9 класса средней школы №7 Вячеслав Кузьмин изобрел робота, который помогает спасать людей во время пожара.

Робот получил имя "Темір-Батыр", что в переводе с казахского означает "железный герой". Он тушит пламя во время пожара и ищет человека, оставшегося в густом дыму.

"Робот снабжен рычагом для преодоления препятствий и камерой. Им можно управлять удаленно, видеть место возгорания через камеру, с помощью ультразвукового прибора определять, где возник пожар и есть ли там люди. Внутри робота установлены два бака. В зависимости от ситуации они наполняются пеной либо водой. Распылять жидкость можно на расстояние до 5 метров", – рассказал школьник.





Он собирается представить свое изобретение специалистам МЧС по Жамбылской области. В планах также получение патента и дальнейшее совершенствование робота.

Ранее в Туркестанской области студент собрал уникальный автомобиль. Он работает на солнечных батареях. Ему достаточно постоять на солнце, и он может ехать.