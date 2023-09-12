Уникального робота создал школьник из Акмолинской области

Ученик старших классов лицея города Щучинск Акмолинской области разработал и собрал робота, который способен собирать мусор в водоемах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление образования региона.

Старшеклассник Тимур Рябов придумал и сконструировал уникального робота. Запрограммированный механизм способен собирать мусор с поверхности водоемов. Изобретение уже прошло испытания.

"В качестве одного из возможного решения мы предлагаем робота, который способен очищать водоемы с высокой эффективностью. Робот построен на основе сбора внешнего мусора и ила на поверхности воды" – поделился юный изобретатель.





Фото: пресс-служба управления образования Акмолинской области





Испытания робота были проведены на озере "Забой", которое находится на территории Бурабайского района. За основной материал был выбран пеноплэкс и синтетическая ткань.

"Для робота нами была выбрана микросхема mCore на базе Arduino Uno из-за ее отличной цены и возможностей. Код управления написан моторами на языке Arduino" – рассказал Олжас Кадыров, руководитель проекта и учитель математики лицея.

Тимур Рябов выступил со своей работой на республиканской конференции в секции "Экология жизненной среды", где были представлены проекты исследовательской деятельности. По итогам мероприятия щучинский изобретатель завоевал второе место.

9 сентября по случаю Дня тогызкумалак более тысячи алматинских учеников единовременно сыграли в игру тогызкумалак и тем самым вошли в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана.