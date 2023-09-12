Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Уникального робота создал школьник из Акмолинской области

Уникального робота создал школьник из Акмолинской области Фото: пресс-служба управления образования Акмолинской области
Ученик старших классов лицея города Щучинск Акмолинской области разработал и собрал робота, который способен собирать мусор в водоемах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление образования региона.

Старшеклассник Тимур Рябов придумал и сконструировал уникального робота. Запрограммированный механизм способен собирать мусор с поверхности водоемов. Изобретение уже прошло испытания.

"В качестве одного из возможного решения мы предлагаем робота, который способен очищать водоемы с высокой эффективностью. Робот построен на основе сбора внешнего мусора и ила на поверхности воды" – поделился юный изобретатель.


Уникального робота создал школьник из Акмолинской области

Фото: пресс-служба управления образования Акмолинской области


Испытания робота были проведены на озере "Забой", которое находится на территории Бурабайского района. За основной материал был выбран пеноплэкс и синтетическая ткань.

"Для робота нами была выбрана микросхема mCore на базе Arduino Uno из-за ее отличной цены и возможностей. Код управления написан моторами на языке Arduino" – рассказал Олжас Кадыров, руководитель проекта и учитель математики лицея.

Тимур Рябов выступил со своей работой на республиканской конференции в секции "Экология жизненной среды", где были представлены проекты исследовательской деятельности. По итогам мероприятия щучинский изобретатель завоевал второе место.

9 сентября по случаю Дня тогызкумалак более тысячи алматинских учеников единовременно сыграли в игру тогызкумалак и тем самым вошли в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана.

Читайте также

В Жамбылской области проходит региональный гражданский форум
В Жамбылской области проходит региональный гражданский форум
В Акмолинской области появится 44 новых объектов бизнеса
В Акмолинской области стало на 44 бизнесмена больше
Новая глава Министерства культуры высказалась о ношении хиджаба в школах
Новая глава Министерства культуры высказалась о ношении хиджаба в школах
Мария Мельникова
Акмолинская область Щучинск
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
тренера сборной Германии уволили
Главного тренера сборной Германии уволили после поражения команды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления