Как можно решить проблему паводков в Казахстане, рассказал депутат

Депутат Сената Парламента Галиаскар Сарыбаев 1 марта в кулуарах палаты рассказал, как можно решить проблему паводков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему каждый год власти на местах говорят о готовности к паводкам, но с наступлением теплых дней в населенные пункты приходит "большая" вода.

"Причина – надо строить дополнительные плотины и контррегуляторы. Везде. Это требует много времени. Во-первых, надо готовить проект, проводить экспертизу, нужны специалисты. Поэтому в данном направлении сейчас ведется работа. Мы должны взять под контроль эту работу. Ситуации бывают разные. Например, мы думаем одно, а фактически паводки бывают разными". Депутат Сената Парламента Галиаскар Сарыбаев

Ситуацию, когда летом фермерам не хватает воды, а весной – паводки, он назвал парадоксальной.

"Одним наказанием (акиматов и ответственных лиц. – Прим. ред.) мы далеко не уйдем. Мы должны менять сознание людей, каждый человек должен отвечать за свои действия". Галиаскар Сарыбаев

Ранее сообщалось, что более 250 населенных пунктов Казахстана находятся в зоне риска подтопления.



28 февраля премьер-министр Алихан Смаилов призвал кабмин принимать превентивные меры в борьбе с паводками.