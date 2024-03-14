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Депутат выдвинул ряд предложений, как решить проблему с горами мусора в Казахстане

ТБО, свалка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 17:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Сената Закиржан Кузиев на пленарном заседании палаты 14 марта рассказал, как в Казахстане можно решить проблему отходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Закиржан Кузиев сообщил, что ежегодно в Казахстане образуется около 4,5 млн тонн коммунальных отходов.

"Утилизация опасных и медицинских отходов, технологии, используемые при утилизации, не соответствуют нормативам, при этом осваиваются большие бюджетные средства. Единственным значимым достижением стало строительство крупнейшего в Центральной Азии завода по сортировке и переработке мусора в Алматы. Однако сейчас, к сожалению, он закрыт. Не работают и два новых завода в Актобе и Семее, построенные за 5 млрд тенге. Отчеты Министерства экологии, касающиеся успехов в сортировке мусора, часто кажутся обнадеживающими, но реальность далека от идеала", – возмутился сенатор.

Он отметил, что вместо заявляемых 20% сортировке подвергаются лишь около 5-6% отходов, остальное направляется на свалку.

Сенатор предлагает запретить использование упаковки, не подлежащей дальнейшей переработке, ввести системы сортировки отходов на местах первичного накопления мусора, увеличить штрафы за несвоевременный вывоз мусора и создание несанкционированных свалок, а также рассмотреть возможность строительства заводов по переработке и сортировке бытовых отходов.

Эти меры, уверен он, позволят улучшить ситуацию в обращении с мусором в Казахстане.

О планах по увеличению штрафов за выброс мусора в неположенных места министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказывал еще 29 февраля.  

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