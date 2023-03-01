Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Стипендия "Болашак" присуждена 25 казахстанцам, которые пройдут стажировку в ведущих университетах и отраслевых организациях мира, сообщает Zakon.kz.

Список обладателей международной стипендии "Болашак" опубликован на сайте Центра международных программ.





Фото: скриншот





В этом году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" разделен на четыре потока.

Первый срок приема документов проводился с 9 января по 27 января 2023 года. Второй поток приема будет проводиться с 3 апреля по 28 апреля, третий – с 5 июня по 7 июля, четвертый – с 17 июля по 15 сентября.

В целом, в этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировки – 110 стипендий.

Ранее стало известно, что изменились требования к претендентам на стипендию "Болашак". Теперь кандидаты для участия в конкурсном отборе по "Болашаку" должны подтвердить знание иностранного языка.

Также с 2023 года срок обязательной трудовой отработки сокращен на один год стипендиатам "Болашака", имеющим грант на академическое обучение от зарубежного вуза, работодателя или организации.