Сколько казахстанцев призовут в армию весной

Весенний призыв начался в Казахстане. Представители Министерства обороны рассказали о том, сколько молодых людей они планируют призвать в ряды военнослужащих в 2023 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК полковник Бауыржан Артыков, весенний призыв стартовал 1 марта. Во всех регионах начали работу 195 городских и районных призывных комиссий под председательством заместителей акимов.



"До 1 июля ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан пополнят 18 402 военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва". Бауыржан Артыков

Из запланированного весеннего призыва планируется направить:

в Вооруженные силы – 7785 человек,

в Национальную гвардию – 6823 человека,

в Пограничную службу КНБ – 3400 человек,

в подразделения МЧС – 306 человек,

в Службу государственной охраны – 88 человек.

Всего, по данным Минобороны, в течение весеннего и осеннего призывов 2023 года в ряды военнослужащих планируется призвать 37 тыс. молодых людей. Для сравнения: в прошлом году эта цифра составляла 35 тыс. человек.

По словам Бауржана Артыкова, увеличение на 2 тыс. человек связано с необходимостью укомплектования воинских частей и соединений ВС РК, а также других войск и воинских формирований.

С 1 марта 2023 года казахстанцы могут получить в проактивном формате без единого документа госуслугу о статусе прохождения воинской службы.

