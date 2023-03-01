Сколько казахстанцев призовут в армию весной
Как сообщил начальник
Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК полковник Бауыржан Артыков, весенний призыв стартовал 1 марта. Во всех регионах начали работу 195 городских и районных
призывных комиссий под председательством заместителей акимов.
"До 1 июля ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан пополнят 18 402 военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва". Бауыржан Артыков
Из запланированного весеннего призыва планируется направить:
- в Вооруженные силы – 7785 человек,
- в Национальную гвардию – 6823 человека,
- в Пограничную службу КНБ – 3400 человек,
- в подразделения МЧС – 306 человек,
- в Службу государственной охраны – 88 человек.
Всего, по данным Минобороны, в течение весеннего и осеннего призывов 2023 года в ряды военнослужащих планируется призвать 37 тыс. молодых людей. Для сравнения: в прошлом году эта цифра составляла 35 тыс. человек.
По словам Бауржана Артыкова, увеличение на 2 тыс. человек связано с необходимостью укомплектования воинских частей и соединений ВС РК, а также других войск и воинских формирований.
С 1 марта 2023 года казахстанцы могут получить в проактивном формате без единого документа госуслугу о статусе прохождения воинской службы.