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Сколько казахстанцев призовут в армию весной

Сколько казахстанцев призовут в армию весной , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:04 Фото: akorda.kz
1 марта 2024 года в Казахстане началась весенняя призывная кампания. Сколько молодых людей пополнят ряды военнослужащих, рассказывает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Азамат Дусимов, весенняя призывная кампания продлится до 30 июня. 

"Ряды Вооруженных сил и воинских формирований пополнят более 20 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва. Тем самым Вооруженные силы пополнят более 9 тыс. новобранцев, Нацгвардию – более 6 тыс., Пограничную службу Комитета нацбезопасности – около 3 тыс., МЧС – более 300 и Службу госохраны – около 300 призывников", – сообщил Азамат Дусимов.

Ранее в Казахстане ввели единую форму для военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Теперь вместо зимней куртки с меховым (каракулевым) воротником военнослужащие будут носить куртки типа "Аляска". Кроме того, шапки будут без козырька, за исключением высшего офицерского состава. Демисезонный повседневный плащ заменили на полевую куртку камуфляжной расцветки, повседневный свитер – на полевой. Подробнее по ссылке.

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