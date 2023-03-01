Более трех тысяч военнослужащих в Казахстане получили "кредитные каникулы"

Военнослужащие-срочники в Казахстане начали использовать опцию "кредитных каникул", их выплаты по займам приостановлены на срок службы плюс один месяц, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, "кредитные каникулы" предоставляются военнослужащим в рамках мер по повышению привлекательности срочной службы.



"Есть возможность получить отсрочку солдатам срочной службы по выплатам потребительских кредитов, микрокредитов, займов. Срок предоставления каникул – 12 месяцев – срок службы, плюс один месяц, чтобы солдаты срочной службы успели трудоустроиться и продолжить выплаты по своим кредитам". Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев

По его словам, на сегодняшний день уже 3,4 тыс. военнослужащим по 4,9 тыс. займов предоставлена отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению.

Он также напомнил, что срочникам предоставляются возможности поступления в вузы без ЕНТ, без конкурса в течение двух лет после службы (на платной основе), а также поступления на военные кафедры вне конкурса.

Помимо этого, в Минобороны сообщили, что в ходе весеннего призыва планируют призвать более 18 тыс. молодых людей в подразделения Вооруженных сил и другие воинские формирования.