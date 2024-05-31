В Казахстане запустили проект по предоставлению кредитных каникул военнослужащим
Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при реализации пилотного проекта, который определяет взаимодействие между государственными органами и банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими агентствами, а также кредитными бюро при реализации пилотного проекта по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной воинской службы (за исключением индивидуальных предпринимателей), являющимися заемщиками по договору банковского займа и по договору о предоставлении микрокредита.
Так, с 1 марта 2024 года кредитные каникулы предоставляются военнослужащим срочной воинской службы в следующем порядке:
после получения согласия военнослужащего срочной воинской службы на обработку персональных данных в информационную систему "Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" (ИШ АСМР) в кредитное бюро по каждому военнослужащему срочной воинской службы посредством сервиса кредитных бюро (КБ) передаются следующие сведения:
- ИИН;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату рождения;
- статус отношения к воинской службе;
- дату призыва на срочную воинскую службу;
На основании полученных сведений КБ проверяет наличие кредитов у военнослужащего срочной воинской службы; передает в сервис кредитора (при его наличии) сведения о военнослужащих срочной воинской службы:
- ИИН;
- статус отношения к воинской службе;
- дату призыва на срочную воинскую службу;
- при отсутствии сервиса кредитора кредитор запрашивает посредством сервиса КБ сведения, указанные в подпункте 3) настоящего пункта;
- о военнослужащем срочной воинской службы;
На основании полученных от КБ сведений кредитор в течение 15 рабочих дней предоставляет военнослужащему срочной воинской службы кредитные каникулы на весь период прохождения срочной воинской службы и 30 дней после его окончания.
При этом на период кредитных каникул не требуется регистрация изменений и дополнений к договорам залога.
Кроме того:
- при рассмотрении кредиторами вопроса предоставления кредитных каникул расчет коэффициента долговой нагрузки не проводится;
- предоставление кредитных каникул по кредитам, полученным в рамках государственных программ, осуществляется на условиях, предусмотренных программой без осуществления выкупа прав (требований) по кредитам;
- информацию о предоставлении кредитных каникул кредитор передает в КБ в срок, установленный Законом "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан";
- кредитор в течение 15 рабочих дней после предоставления кредитных каникул уведомляет военнослужащего срочной воинской службы о предоставлении кредитных каникул способом, предусмотренным договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита;
- КБ после получения информации от кредитора о предоставлении кредитных каникул направляет данную информацию в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка два раза в год до 5 января и до 5 июля.
Отмена кредитных каникул, предоставленных военнослужащему срочной воинской службы, осуществляется в следующем порядке:
Информационная система "Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" передает в Кредитное бюро по каждому военнослужащему, уволенному со срочной воинской службы, следующие сведения:
- ИИН;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату рождения;
- статус отношения к воинской службе;
- дату увольнения со срочной воинской службы.
На основании полученных сведений КБ проверяет военнослужащего, уволенного со срочной воинской службы, на наличие предоставленных кредитных каникул.
Затем Кредитное бюро передает в сервис кредитора (при его наличии) сведения о военнослужащих, уволенных со срочной воинской службы:
- ИИН;
- статус отношения к воинской службе;
- дату увольнения со срочной воинской службы.
При отсутствии сервиса кредитора кредитор запрашивает посредством сервиса КБ сведения о военнослужащих, уволенных со срочной воинской службы.
На основании полученных сведений посредством сервиса КБ кредитор возобновляет действие кредита в одностороннем порядке с даты окончания кредитных каникул.
При этом при возобновлении действия кредита расчет коэффициента долговой нагрузки не проводится.
Кредитор в течение 15 рабочих дней уведомляет военнослужащего срочной воинской службы, которому были предоставлены кредитные каникулы, о возобновлении действия кредита с новым графиком платежей.
КБ после получения информации от кредитора о возобновлении действия кредита направляет ее в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Отзыв кредитных каникул, предоставленных военнослужащим срочной воинской службы, осуществляется по следующему алгоритму:
- военнослужащий срочной воинской службы либо третье лицо, действующее в его интересах по доверенности, вправе направить заявление кредитору на возобновление обязательств по кредиту, в течение всего срока действия кредитных каникул;
- на основании полученного заявления кредитор возобновляет действие кредита;
- статус о возобновлении действия кредита с продлением графика платежей на срок предоставления кредитных каникул, кредитор передает в КБ в срок, установленный Законом "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республики Казахстан";
- кредитор в течение 15 рабочих дней способом предусмотренным договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита уведомляет военнослужащего срочной воинской службы, которому были предоставлены кредитные каникулы о возобновлении действия кредита с новым графиком платежей;
- КБ после получения информации от кредитора о возобновлении действия кредита направляет информацию в АРРФР.
Указывается, что предоставление кредитных каникул не является негативной информацией о субъекте кредитной истории, а также не является вынужденной реструктуризацией и производится в рамках Пилотного проекта.
Предусматривается, что все разногласия и споры, возникающие вследствие предоставления кредитных каникул в период пилотного проекта, рассматриваются участниками пилотного проекта совместно с целью выработки взаимоприемлемых решений.
Приказ вводится в действие с 14 мая 2024 года.