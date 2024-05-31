В Казахстане запустили проект по предоставлению кредитных каникул военнослужащим

Совместным приказом министра обороны и АРРФР запущен пилотный проект по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной воинской службы, сообщает Zakon.kz.

Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при реализации пилотного проекта, который определяет взаимодействие между государственными органами и банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими агентствами, а также кредитными бюро при реализации пилотного проекта по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной воинской службы (за исключением индивидуальных предпринимателей), являющимися заемщиками по договору банковского займа и по договору о предоставлении микрокредита.

Так, с 1 марта 2024 года кредитные каникулы предоставляются военнослужащим срочной воинской службы в следующем порядке:

после получения согласия военнослужащего срочной воинской службы на обработку персональных данных в информационную систему "Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" (ИШ АСМР) в кредитное бюро по каждому военнослужащему срочной воинской службы посредством сервиса кредитных бюро (КБ) передаются следующие сведения:

ИИН;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);

дату рождения;

статус отношения к воинской службе;

дату призыва на срочную воинскую службу;

На основании полученных сведений КБ проверяет наличие кредитов у военнослужащего срочной воинской службы; передает в сервис кредитора (при его наличии) сведения о военнослужащих срочной воинской службы:

ИИН;

статус отношения к воинской службе;

дату призыва на срочную воинскую службу;

при отсутствии сервиса кредитора кредитор запрашивает посредством сервиса КБ сведения, указанные в подпункте 3) настоящего пункта;

о военнослужащем срочной воинской службы;

На основании полученных от КБ сведений кредитор в течение 15 рабочих дней предоставляет военнослужащему срочной воинской службы кредитные каникулы на весь период прохождения срочной воинской службы и 30 дней после его окончания.

При этом на период кредитных каникул не требуется регистрация изменений и дополнений к договорам залога.

Кроме того:

при рассмотрении кредиторами вопроса предоставления кредитных каникул расчет коэффициента долговой нагрузки не проводится;

предоставление кредитных каникул по кредитам, полученным в рамках государственных программ, осуществляется на условиях, предусмотренных программой без осуществления выкупа прав (требований) по кредитам;

информацию о предоставлении кредитных каникул кредитор передает в КБ в срок, установленный Законом "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан";

кредитор в течение 15 рабочих дней после предоставления кредитных каникул уведомляет военнослужащего срочной воинской службы о предоставлении кредитных каникул способом, предусмотренным договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита;

КБ после получения информации от кредитора о предоставлении кредитных каникул направляет данную информацию в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка два раза в год до 5 января и до 5 июля.

Отмена кредитных каникул, предоставленных военнослужащему срочной воинской службы, осуществляется в следующем порядке:

Информационная система "Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" передает в Кредитное бюро по каждому военнослужащему, уволенному со срочной воинской службы, следующие сведения:

ИИН;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);

дату рождения;

статус отношения к воинской службе;

дату увольнения со срочной воинской службы.

На основании полученных сведений КБ проверяет военнослужащего, уволенного со срочной воинской службы, на наличие предоставленных кредитных каникул.

Затем Кредитное бюро передает в сервис кредитора (при его наличии) сведения о военнослужащих, уволенных со срочной воинской службы:

ИИН;

статус отношения к воинской службе;

дату увольнения со срочной воинской службы.

При отсутствии сервиса кредитора кредитор запрашивает посредством сервиса КБ сведения о военнослужащих, уволенных со срочной воинской службы.

На основании полученных сведений посредством сервиса КБ кредитор возобновляет действие кредита в одностороннем порядке с даты окончания кредитных каникул.

При этом при возобновлении действия кредита расчет коэффициента долговой нагрузки не проводится.

Кредитор в течение 15 рабочих дней уведомляет военнослужащего срочной воинской службы, которому были предоставлены кредитные каникулы, о возобновлении действия кредита с новым графиком платежей.

КБ после получения информации от кредитора о возобновлении действия кредита направляет ее в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Отзыв кредитных каникул, предоставленных военнослужащим срочной воинской службы, осуществляется по следующему алгоритму:

военнослужащий срочной воинской службы либо третье лицо, действующее в его интересах по доверенности, вправе направить заявление кредитору на возобновление обязательств по кредиту, в течение всего срока действия кредитных каникул;

на основании полученного заявления кредитор возобновляет действие кредита;

статус о возобновлении действия кредита с продлением графика платежей на срок предоставления кредитных каникул, кредитор передает в КБ в срок, установленный Законом "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республики Казахстан";

кредитор в течение 15 рабочих дней способом предусмотренным договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита уведомляет военнослужащего срочной воинской службы, которому были предоставлены кредитные каникулы о возобновлении действия кредита с новым графиком платежей;

КБ после получения информации от кредитора о возобновлении действия кредита направляет информацию в АРРФР.

Указывается, что предоставление кредитных каникул не является негативной информацией о субъекте кредитной истории, а также не является вынужденной реструктуризацией и производится в рамках Пилотного проекта.

Предусматривается, что все разногласия и споры, возникающие вследствие предоставления кредитных каникул в период пилотного проекта, рассматриваются участниками пилотного проекта совместно с целью выработки взаимоприемлемых решений.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2024 года.