Выборы президента Турции не перенесут из-за февральских землетрясений

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что президентские и парламентские выборы состоятся в стране 14 мая, сообщает Zakon.kz.

Президент Турции подтвердил дату во время выступления в парламенте, сообщает ТАСС.

"14 мая наша нация сделает то, что требуется, – отдаст голоса на выборах". Тайип Эрдоган

Ранее отмечалось, что выборы могут перенести на другой срок из-за разрушительных февральских землетрясений.

После подземных толчков 6 февраля в Турции было зафиксировано свыше 11 400 афтершоков. Природная катастрофа оказала прямое воздействие на 14 млн турецких граждан.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 45 089 человек.

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение. Магнитуда колебаний составила 5,6. Из-за подземных толчков 29 зданий, которые были ранее повреждены. Число пострадавших к вечеру понедельника выросло до 110, погиб один человек. 32 человека спасли из завалов.