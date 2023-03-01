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Насколько выросла численность казахстанцев

Насколько выросло число казахстанцев Фото: акимат Алматы
По данным Бюро национальной статистики, численность населения Казахстана на 1 февраля 2023 года составила 19 788 254 человека, сообщает Zakon.kz.

При этом городское население составило 12 227 458 человек, сельское население – 7 560 796 человек.

Мужчин в Казахстане 9 658 685 человек, женщин – 10 129 569.

На 1 февраля в Казахстане зарегистрировано 33 609 новорожденных, 12 147 человек умерли.

По данным Бюро нацстатистики, прибыло в Казахстан 2778 человек, покинули страну – 990 человек.

 На 1 января 2023 года численность населения страны составила 19 765 004 человека. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 261 845 человек.

Таким образом, за месяц казахстанцев стало больше на 23 250 человек.

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