Весна пришла: суслики вышли из спячки в Наурзумском заповеднике

В Наурзумском заповеднике вышел из спячки суслик-песчаник (зурман). Это самый крупный из трех видов сусликов, обитающих в Наурзуме. Об их появлении стало известно от госинспектора Канатхана Каримова, сообщает Zakon.kz.

В последний день зимы Канатхан Каримов заметил 8 зверьков, вышедших из своих нор. Суслик-песчаник – первый, кто выходит из спячки. В то же время бодрствует он очень мало, около 4 месяцев в году.

"В 2022 году подъем зурманов произошел 7 марта. Это является вполне стандартным сроком в нашем регионе. В нынешнем году потепление наступило в последней декаде февраля, поэтому и выход зурмана произошел раньше", – сказал старший научный сотрудник Ришат Батряков.

По выходу из спячки у зурманов начинается период гона продолжительностью до двух недель. Через месяц у самок рождается от 4 до 13 детенышей, которые уже в конце мая – июне поселяются в отдельных норах.





До начала спячки зверьки активно кормятся. Вес взрослой особи перед залеганием может достигать 1,6 кг. С наступлением жары и выгоранием растительности зурман уходит в летнюю спячку. Это связано с отсутствием достаточно влажной пищи. Летняя спячка переходит в зимнюю без перерыва.

Роль суслика-песчаника в природе важна. В большинстве мест своего обитания он является основным потребителем растительности. Многочисленные норы сусликов становятся укрытиями для других мелких обитателей степи. Сам зурман относится к числу главных объектов питания для редких видов хищных птиц – степного орла, орла могильника и белохвостого орлана, а также млекопитающих – лисы и волка.

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