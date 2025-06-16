Серия милых кадров из фотоловушек о жизни барсуков в горах Алматинского заповедника

В прошлом году барсук стал одним из самых активных видов животных, попавших в фотоловушки на территории Алматинского государственного природного заповедника. Похоже, этот год не станет исключением, сообщает Zakon.kz.

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана в соцсетях опубликовал серию кадров из фотоловушек о жизни барсуков на территории Алматинского государственного природного заповедника.

"Барсук неприхотлив в питании: основу его рациона составляют мелкие грызуны, птицы и их яйца, змеи, ящерицы, насекомые и растительная пища. В поисках еды может приближаться вплотную к кордонам". Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

В ведомстве добавили, что особенно активен барсук на рассвете, вечером и ночью, однако ведет скрытный образ жизни. Просыпается после зимней спячки в конце февраля – начале марта. Период спаривания длится с марта по июнь, в помете обычно от одного до пяти детенышей. Основные природные враги – снежный барс, рысь, волк и лисица.

В 2024 году в ходе научного исследования животного мира барсук был зафиксирован фотоловушками на территории заповедника 93 раза.

В апреле 2025 года в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана показали уникальные кадры с сибирскими горными козлами, которые попали в фотоловушку.