Питомник для разведения сайгаков откроют в ЗКО

В Западно-Казахстанской области планируют открыть питомник для содержания 200 голов сайгаков. Древнюю антилопу в искусственных условиях будут изучать и разводить, сообщает Zakon.kz.

Питомник на 50 гектарах планируют построить в этом году. В закрытых условиях будут изучать адаптационные условия животных, ученые смогут понять, возможно ли разводить антилоп в неволе. Кроме того, специалисты планируют скрестить особей трех разных популяций. Еще одной задачей для ученых станет исследование болезней, которым подвержены сайгаки. Отмечается, что ранее такие исследование не проводились, пишет "Надежда".

"Содержание вольных животных в питомниках меньшей территории приводит к болезням незаразного характера: вздутия, обрастания копытец, травмы в результате стычек. В Улытауском районе бывшей Карагандинской области, когда открылся новый питомник на 370 га, таких травм среди сайгаков больше не было. На воле на одного сайгака, приходится где-то 20 га. А вот инфекционные болезни в питомнике маловероятны, потому что каждое животное привито. Специалистами проводятся профилактические мероприятия против заразных болезней, инфекционных, гельминтозных, вирусных заболеваний". Доктор ветеринарных наук Кайсар Кушалиев

Животных будут изымать в естественной среде обитания сразу после рождения — сайгачонку не должно быть больше двух дней от роду, отмечают специалисты.

"Более взрослых особей поймать физически невозможно и приручить тоже. Взрослых сайгаков бесполезно изучать, потому что, когда поймаешь, в течение пяти минут их сердца не выдерживают, и животные умирают от стресса. У них нет стрессоустойчивости. Изъятых же с младенчества приручить можно". Кандидат сельскохозяйственных наук Алжан Шамшидин

Как заявляли ранее власти, одомашнивание диких степных антилоп нацелено также на разведение животных ради производства мяса. Продукцию затем планируется отправлять на экспорт.

Для отлова и изучения сайгаков в Казахстане выделено 750 миллионов тенге. Эти деньги будут распределены по нескольким областям. Всего в научных целях планируют изъять 1815 сайгаков в четырех областях Казахстана. Разработаны следующие лимиты изъятия:

в Акмолинской области – 705 сайгаков;

в Карагандинской – 700;

в Костанайской – 210;

в Западно-Казахстанской – 200 особей.