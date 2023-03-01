Синоптики предупреждают, что в марте погода в Казахстане будет неустойчивой

По словам синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С. Около нормы только в северо-западной части страны, сообщает Zakon.kz.

Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики и около нормы – в северо-западной половине и в юго-западной части Казахстана.

Март начнется с неустойчивого характера погоды. Циклон с районов Баренцева и Карского морей и связанные с ним атмосферные фронты обусловят выпадение осадков на большей части страны: осадки (дождь, мокрый снег), низовая метель прогнозируются в северной половине, в южной половине осадки пройдут в виде дождя, возможны грозы.

В большинстве областей РК ожидаются гололедные явления, усиление ветра до 18-25 м/с. В первые дни марта лишь на юго-востоке страны сохранится теплая, ясная погода.

В начале марта в северных регионах температура воздуха повысится ночью до 0-5°С, днем -2+5°С, в южных – ночью до -3+10°С, днем +13+20°С. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с холодным западным антициклоном ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью до -5-12°С, днем 0-8°С.

3 - 4 марта понижение температурного фона прогнозируется и на остальной территории Казахстана:

в северной половине ночью до -10-18°С, днем до -3-10°С;

в южной половине ночью до 0-8°С, днем до +5+13°С.

Во второй половине первой декады вновь по территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, что будет связано с влиянием западных циклонов и выходом Южно-Каспийского циклона – осадки, преимущественно дождь, при существенном повышении дневных температур воздуха. В северной половине днем воздух прогреется до -2+5°С, в южной половине – до +17+22°С. Очередное понижение температуры воздуха, связанное с западным антициклоном, прогнозируется в конце декады.

В начале второй декады на большей части РК с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается теплая и малоосадочная погода. Температура воздуха повысится днем в северной половине до +3+10°С, в южной половине – до +18+25°С.

Согласно консультативному прогнозу на март, при вторжении холодных арктических воздушных масс в отдельные дни во второй половине декады ожидается понижение температуры воздуха:

в северных регионах ночью до -15-23°С, днем до -5-10°С;

на западе, центре, востоке страны ночью до -13-18°С, днем до 0-5°С;

в южных и юго-восточных регионах ночью до -2-10°С, днем до 0+5°С.

По-настоящему весенняя погода в республике ожидается в третьей декаде месяца. В южной половине страны температура воздуха постепенно будет повышаться днем до +15+25°С, в северной половине днем воздух прогреется до +3+12°С.

Ранее синоптики объявили, что в ближайшие трое суток в Казахстане ожидается зимняя погода.