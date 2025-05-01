От +36°С до заморозков: май удивит казахстанцев

В мае 2025 года средняя температура воздуха ожидается выше нормы на один градус на большей части Казахстана. C таким прогнозом выступили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному сообщению, количество осадков в мае прогнозируется меньше нормы в большинстве областей республики.

Около нормы – в северо-западных, северных регионах страны, на юге Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юго-востоке Алматинской, Восточно-Казахстанской, областей Жетысу и Абай.

Также, по данным метеорологов, в первой декаде мая ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, на юге и юго-западе страны пыльные бури, лишь в отдельные дни по республике прогнозируется малооблачная погода без осадков.

Ожидается колебание температуры воздуха:

на западе страны ночью от +4+9°С до +9+14°С, днем от +15+20°С до +22+30°С;

на юго-западе республики ночью от +10+15°С до +12+20°С, днем от +20+25°С до +25+33°С;

на северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана ночью от 0,+5°С, заморозки 1-6° до +8+15°С, днем от +10+18°С до +23+30°С.

Что касается южной половины республики, то там прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от +5+12°С до +15+20°С, днем от +18+25°С до +28+35°С.

"Во второй и в третьей декадах мая на большей части страны температурный фон будет колебаться ночью от +2+7°С до +10+15°С, днем от +10+15°С до +25+30°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дополнении сказано, что в ночные часы с холодным антициклоном в отдельные дни возможны заморозки до 1-6°С.

Кроме того, на юге и юго-востоке страны температура воздуха будет повышаться до +28+36°С, однако жаркие дни будут сменяться более прохладными с температурой воздуха +20+25°С.

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Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 1 мая 2025 года. Согласно прогнозу, в ряде регионов Казахстана ожидаются заморозки, гроза и сильный ветер.