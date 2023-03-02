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Байден продлил режим ЧС из-за событий в Украине

Продлил режим ЧС из-за событий в Украине Фото: Instagram/joebiden
Американский президент Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в США из-за конфликта в Украине, передает Zakon.kz.

Как сообщает Белый дом, Байден продлил национальный режим ЧС, который был объявлен указом 13660 от 6 марта 2014 года и многократно расширялся, в том числе в 2018 и 2022 годах.

Он был объявлен из-за украинских событий и используется властями Соединенных Штатов как правовое основание для применения санкций против РФ.


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В уведомлении конгрессу президент добавил, что, с его точки зрения, ситуация продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

27 февраля в МИД РК объяснили, почему Казахстан не поддержал резолюцию ООН по Украине.

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