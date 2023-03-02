Байден продлил режим ЧС из-за событий в Украине

Американский президент Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в США из-за конфликта в Украине, передает Zakon.kz.

Как сообщает Белый дом, Байден продлил национальный режим ЧС, который был объявлен указом 13660 от 6 марта 2014 года и многократно расширялся, в том числе в 2018 и 2022 годах.

Он был объявлен из-за украинских событий и используется властями Соединенных Штатов как правовое основание для применения санкций против РФ.





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В уведомлении конгрессу президент добавил, что, с его точки зрения, ситуация продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

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