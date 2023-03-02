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В Румынии на заседания правительства теперь берут робота-советника

В Румынии на заседания Правительстве теперь берут робота-советника Фото: скриншот с видео
Премьер-министр Румынии Николае Чуке впервые представил коллегам робота-советника Ion, который на заседаниях теперь будет передавать правительству проблемы и пожелания простых граждан, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканал RT, в высоту робот достигает почти 2 м, он узкий и овальный, больше напоминает зеркало и изрядно шумит при работе.

Он будет передавать пожелания граждан, ведь Ion наоборот по-румынски означает "мы".

Ранее сообщалось, что в Таразе учащийся 9-го класса школы №7 изобрел робота, который помогает спасать людей во время пожара.

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