В Румынии на заседания правительства теперь берут робота-советника

Премьер-министр Румынии Николае Чуке впервые представил коллегам робота-советника Ion, который на заседаниях теперь будет передавать правительству проблемы и пожелания простых граждан, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканал RT, в высоту робот достигает почти 2 м, он узкий и овальный, больше напоминает зеркало и изрядно шумит при работе.

Он будет передавать пожелания граждан, ведь Ion наоборот по-румынски означает "мы".

Ранее сообщалось, что в Таразе учащийся 9-го класса школы №7 изобрел робота, который помогает спасать людей во время пожара.