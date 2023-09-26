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Почему министры перестали ходить на заседания правительства, объяснила Дуйсенова

Казахстан Дуйсенова правительство Фото: пресс-служба правительства РК
Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова объяснила новый формат заседаний правительства, и почему не все министры теперь присутствуют офлайн, сообщает Zakon.kz.

Нынешний формат Тамара Дуйсенова считает правильным.

"Сегодня перед вами два министра (Гиният и Нысанбаев на пресс-конференции. – Прим. ред.) Мы рассмотрели два очень важных вопроса: ПМСП – наше здоровье, экология – тоже очень важный вопрос, сейчас очень хорошие вопросы задали. Мы думаем, наоборот, сделали формат, чтобы вы более конкретно и глубже узнали по тем или иным вопросам, которые рассматриваются в правительстве. Насчет других министров (которые участвуют онлайн. – Прим. ред.), им поручили, чтобы каждые две недели они выходили в СЦК и предоставляли информацию, которая вас интересует. Я думаю, что формат, в котором мы с вами встречаемся, – более конкретный и направленный, вам тоже полезнее узнавать более подробно".Тамара Дуйсенова

В пресс-службе правительства новый формат объясняли тем, что он поможет министрам экономить время, которое они тратили на дорогу до здания правительства. Однако большинство министерств находятся в 5-10 минутах ходьбы.

"Сегодня мы живем в веке цифровизации. У нас уже идет онлайн-обучение. И если цифровизацию внедрили, участвуют министры через видеоконференцсвязь и слушают те или иные вопросы, отвечают – это нормальное явление. Вопрос больше не о том, что они сэкономили время, а о том, что мы вам представили больше информации по тем вопросам, которые правительство сегодня рассматривает. Каждый вопрос, который сегодня рассматривается в правительстве, – насущный, проблемный".Тамара Дуйсенова

13 сентября 2023 года заседания правительства перешли на новый формат. Присутствуют офлайн на нем лишь те министры, которые выступают с докладами.

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