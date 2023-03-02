В Улытауской области нашли пропавшую девочку

После полутора часов поисков полицейскими Ұлытау найдена несовершеннолетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, 1 марта в дежурную часть Жезказгана обратилась 36-летняя горожанка. Ее несовершеннолетняя дочь утром ушла в колледж и не вернулась.

Самостоятельные поиски результатов не дали.

На поиск девочки был поднят гарнизон города. Оперативно разосланы ориентировки с описанием и проверены все места скопления молодежи.

По истечении полутора часов полицейские нашли подростка.

После проведенной беседы ее вернули родителям.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области полицейские нашли маленькую девочку на трассе.