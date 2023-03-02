В Улытауской области нашли пропавшую девочку
Фото: МВД РК
После полутора часов поисков полицейскими Ұлытау найдена несовершеннолетняя девочка, сообщает Zakon.kz.
По информации МВД, 1 марта в дежурную часть Жезказгана обратилась 36-летняя горожанка. Ее несовершеннолетняя дочь утром ушла в колледж и не вернулась.
Самостоятельные поиски результатов не дали.
На поиск девочки был поднят гарнизон города. Оперативно разосланы ориентировки с описанием и проверены все места скопления молодежи.
По истечении полутора часов полицейские нашли подростка.
После проведенной беседы ее вернули родителям.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области полицейские нашли маленькую девочку на трассе.
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