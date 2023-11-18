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Без вести пропавших несовершеннолетних сестер нашли в Актюбинской области

Без вести пропавших несовершеннолетних сестер нашли в Актюбинской области Фото: ДП Актюбинской области
Без вести пропавшие несовершеннолетние сестры были найдены в городе Хромтау 18 ноября. Девочки доставлены в отдел полиции, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции вызвана бабушка девочек, сообщают правоохранители.

"Департамент полиции выражает благодарность волонтерам и не равнодушным гражданам оказавшим помощь в поисках несовершеннолетних", – говорится в сообщении ведомства.

На поиски без вести пропавших несовершеннолетних, 2009 и 2010 годов рождения, был задействован личный состав ДП области и волонтеры Zello Poisk.

Сутки ищут пропавшую 7-летнюю девочку павлодарские полицейские. Она вышла из дома и пропала. Заявление о пропаже девочки поступило в полицию города Экибастуза 17 ноября в 21:15.

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