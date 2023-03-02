Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников

55-летний король российской эстрады Филипп Киркоров не устает удивлять и радовать своих поклонников. Его творческий потенциал безграничен. И в этот раз он в розовом наряде опубликовал весеннюю видеооткрытку в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Привет, весна 2023! Хочу ходить в розовых очках и радоваться жизни! У меня на тебя большие планы, моя весна. Готовься, я иду", – подписал артист ролик. В нем он одет во все розовое и держит букет пионов того же цвета.

Увиденное рассмешило пользователей сети, многие отреагировали на него соответствующими смайликами. "Смешной такой!", "И пусть никто не мешает радостным людям смотреть на мир сквозь розовые очки!", "Один из самых крутых ваших луков", "Очень празднично! Несите радость в мир и добро!" – написали его подписчики.

Ранее сообщали, что фанаты раскритиковали новый образ Киркорова.