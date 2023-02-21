Фанаты раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова

Новый образ российского эстрадного певца вызвал волну негодования среди пользователей и поклонников. Филиппа Киркорова просят "вернуть образ красавца брюнета с 90-ых годов", сообщает Zakon.kz.

Эпатажный артист любит удивлять публику, однако новый образ пришел не по душе любителям творчества Киркорова.

Смотрю и не понимаю, что с человеком. Очень жаль;

я вот все смотрю, смотрю на эту прическу, и не могу понять, чем надо было думать, чтобы сотворить на голове такое;

как страшно;

Филипп Бедросович, простите за откровенность, но не к лицу вам этот образ;

Филипп, остановитесь!

на мою бабушку как похож стал.

7 ноября 2022 года Киркоров выступил с сольным концертом в Алматы. Тогда публику шокировал откровенный костюм "поп-короля": он был в облегающих лосинах. Этот поступок даже спародировал телеведущий Павел Воля в одном из выпусков Comedy Club.

Позднее в TikTok появилось видео с концерта Филиппа Киркорова в Алматы, на кадрах которого видно, как артист избивает розами по лицу человека в первом ряду.