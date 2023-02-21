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Фанаты раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров образ критика Фото: Instagram/fkirkorov
Новый образ российского эстрадного певца вызвал волну негодования среди пользователей и поклонников. Филиппа Киркорова просят "вернуть образ красавца брюнета с 90-ых годов", сообщает Zakon.kz.

Эпатажный артист любит удивлять публику, однако новый образ пришел не по душе любителям творчества Киркорова.

  • Смотрю и не понимаю, что с человеком. Очень жаль;
  • я вот все смотрю, смотрю на эту прическу, и не могу понять, чем надо было думать, чтобы сотворить на голове такое;
  • как страшно;
  • Филипп Бедросович, простите за откровенность, но не к лицу вам этот образ;
  • Филипп, остановитесь! 
  • на мою бабушку как похож стал.

7 ноября 2022 года Киркоров выступил с сольным концертом в Алматы. Тогда публику шокировал откровенный костюм "поп-короля": он был в облегающих лосинах. Этот поступок даже спародировал телеведущий Павел Воля в одном из выпусков Comedy Club.

Позднее в TikTok появилось видео с концерта Филиппа Киркорова в Алматы, на кадрах которого видно, как артист избивает розами по лицу человека в первом ряду.

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