Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы
Фото: polisia.kz
В Алматы произошло ДТП с участием двух автобусов на проспекте Аль-Фараби 2 февраля. По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в полиции, водитель автобуса Yutong маршрута №31 следовал по проспекту в западном направлении. Он не соблюдал дистанцию и столкнулся с автобусом SAZ маршрута №116, который стоял на остановочном комплексе. Пострадали шесть человек.
8 ноября 2022 года жесткое столкновение двух автобусов произошло в Алматы. Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео.
Очевидец рассказал подробности ДТП с автобусами в центре Алматы.
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