Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы

В Алматы произошло ДТП с участием двух автобусов на проспекте Аль-Фараби 2 февраля. По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, водитель автобуса Yutong маршрута №31 следовал по проспекту в западном направлении. Он не соблюдал дистанцию и столкнулся с автобусом SAZ маршрута №116, который стоял на остановочном комплексе. Пострадали шесть человек.

8 ноября 2022 года жесткое столкновение двух автобусов произошло в Алматы. Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео.

Очевидец рассказал подробности ДТП с автобусами в центре Алматы.

