Казахстан не вносили в "черный список" Шенгена – представительство ЕС

В представительстве Европейского союза в Казахстане предоставили общую информацию касательно порядка подачи заявлений на получение шенгенской визы гражданами РК после 1 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, существенных изменений в порядке оформления шенгенских виз для граждан Казахстана после 1 марта 2023 года нет.

"Европейский союз не вносил Казахстан в "черный список", – говорится в сообщении.

Как правило, решение о выдаче шенгенской визы принимается соответствующим Консульством государства-члена ЕС в течение 15 дней. Это правило будет по-прежнему применяться к Казахстану.

"В исключительных отдельных случаях этот период может быть продлен до 45 дней, если требуется более детальное рассмотрение заявления и/или необходимо предоставить дополнительные документы. Такая практика всегда применялась ко всем заявителям, независимо от их гражданства, и к ней прибегают только в исключительных случаях". Представительство Европейского союза в Казахстане

Процедура проведения предварительных консультаций, которая недавно была введена для Казахстана, может занять до семи дней, и эти консультации проводятся в течение стандартной процедуры в 15 дней. Поэтому для заявителей не будет существенных задержек в выдаче виз.

"Проведение предварительных консультаций – это стандартная процедура, регулируемая Визовым кодексом, и применяется к ряду стран. В Шенгенской информационной системе (ШИС), которая систематически используется государствами-членами Шенгенской зоны для консультаций друг с другом, не существует "черных списков". Представительство Европейского союза в Казахстане

Общую информацию о порядке подачи заявления на получение визы можно найти на веб-сайте Генерального директората по миграции и внутренним делам.

"Введение предварительных консультаций для Казахстана в рамках Шенгенской информационной системы не имеет ничего общего с прекрасными отношениями между ЕС и Казахстаном, которые продолжают динамично развиваться в различных направлениях и сферах взаимных интересов". Представительство Европейского союза в Казахстане

На прошлой неделе появилась информация, что Казахстан якобы включен в некий "черный список" Шенгенской зоны. 27 февраля 2023 года официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров пояснил, что это означает. Он отметил, что наша страна не получала официального уведомления от европейской стороны, однако в рабочем порядке МИДу сообщили, что с 1 марта Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы. При этом он отметил, что в Шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков, и речь идет об обычном рабочем процессе.